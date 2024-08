Hapukurkide pohmellivastasest võluväest on ilmselt kuulnud kõik ja ega pikalt ei teatudki täpselt, miks just hapendatud kurk organismi kiirelt tasakaalu suudab viia. Viimase kümnendi jooksul on rohkem hakatud rääkima probiootikumide kasulikkusest, mille taga peitub ka hapukurkide suur vägi. Ohtralt leidub probiootikume teisteski fermenteeritud toiduainetes. Hapendamine on ilma kahtlusteta kõige tervislikum viis kurke säilitada ning karta ei tasu ka seda, et värskes kurgis peituvad vitamiinid hapendades kuskile kaotsi läheksid — vastupidi: väekad vitamiinid püsivad purgis kenasti kuni kevadeni ja saavad lisaks rikastatud fermenteerimisel tekkivate “heade bakteritega”.