IKEA avab augusti lõpus Tartus kaks korda suurema planeerimis- ja tellimispunkti

Need, kes on käinud IKEA Tallinna poes, on arvatavasti tuttavad allahinnatud toodete alaga. Sama müügiala tuleb ka uude Tartu esindusse. Sealt saavad külastajad meelepärased tooted kohe kaasa osta ja anda uue elu asjadele, mis on tagastatud või mida on kasutatud näidisalade ülesseadmiseks. Neid tooteid ei saa uuesti müüki paisata, mistõttu on huvilistel võimalik neid endale soetada madalama hinna eest.