15 köögivilja, mida saab pärast söömist uuesti kasvama panna

1. Rooma salat



Salati söömine on veelgi nauditavam, kui see tervislik roheline köögivili on ise kasvatatud. Torka salati valmistamisest üle jäänud juureosa mulda või vette, tõsta see aknalauale päikese kätte ja kasta seda. Peagi näed, kuidas juurekontsu keskosast hakkavad juba üsna varsti uued lehekesed pead tõstma.