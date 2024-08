ÜLESKUTSE | Aita tules kodu kaotanud noort peret

9-kuuse beebiga perekond viibis õnnetuse hetkel kodunt eemal ning alles jäid vaid riided, mis seljas. Pereisa kirjutab nördinult Facebookis, et tuli võttis perelt kassi, riided, dokumendid, tehnika, tööriistad, ehitusmaterjalid ja mälestusesemed. Kuigi lemmiklooma ei too miski tagasi, on oodatud heade inimeste annetused - pakkuda võib beebitüdruku riideid suuruses 80, lasteraamatuid ja mänguasju, patju, tekke, riideid vanematele (ema suurus M, isa S). Oodatud on ka ehitusmaterjalid, et soojustada ära lähedal asuv vanavanemate kunagine maja, et muuta see elamiskõlbulikuks. Kes soovib, võib ka perekonda rahaliselt toetada: Liia Holts EE962200221055872554 või Annely Špakovskaja EE282200221031135286.