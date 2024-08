Õhk-vesi soojuspump — kuidas see töötab ja mida tasuks selle paigaldusest teada?

Õhk-vesi soojuspumpa saab kasutada põhiküttena valdava enamuse kütteperioodist (töötab vahemikus -20°C kuni +40°C), vaid kõige külmematel talvepäevadel on vajalik lisakütteallikat, näiteks elektriküttekeha akumulatsioonipaagis või soojuspumbas endas või lisakütte katelt (pellet, õlikatel, gaasikatel, tahkepuidu katel). Õhk-vesi soojuspump toodab sooja tarbevett, samuti on võimalik maja suvel jahutada. Lisaks on õhk-vesi soojuspumpa lihtne paigaldada, kõik vajalik on koondatud ühte seadmesse — veesoojendi, juhtarvuti, lisaküttekatel jms. Kuigi õhk-vesi soojuspump on tõsiseltvõetav alternatiiv maasoojuspumbale (väiksem alginvesteering, lihtsam paigaldus), siis on ka tema efektiivsus keskmiselt 15% madalam kui maasoojuspumba puhul. Soojusenergia kogutakse välisõhust ja antakse edasi maja vesiküttesüsteemile - levinumad lahendused on kas seinapealsed radiaatorid või põrandaküte, mille puhul jookseb veetorustik põrandakatte all.