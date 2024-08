ETTEVAATUST! Viis kodumasinat, mis põhjustavad kõige sagedamini tulekahjusid

Kui oled mõnikord kohe peale pesutsükli lõppu nõudepesumasina ukse avanud, oskad ilmselt aimata, kui kõrgetel temperatuuridel nõudepesumasin töötab. Nõudepesumasinatesse on sisse ehitatud kütteelemendid, mille abil nõud pestud ja kuivaks saavad. Need kütteelemendid on mõeldud küll taluma niiskust ja kõrgeid temperatuure ning on seadistatud ka maha jahtuma, aga vanade ja vigaste nõudepesumasinatega tuleb aeg-ajalt ette ka õnnetusi. Et võimalikke riske maandada, ära jäta kunagi nõudepesumasinat tööle, kui lähed magama või plaanid kodust lahkuda.