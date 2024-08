Suvi on hea aeg valmistada ahi ja kamin küttehooajaks ette

Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas, hooajaliselt kasutatavaid küttesüsteeme aga kord aastas. Gaasi- ja õlikütteseadmed vajavad puhastamist vähemalt korra aastas. Lisaks korstnapühkimisele tuleb enne iga kütteperioodi algust üle kontrollida ka kütteseadmed: ahjud, pliidid, kaminad ja keskküttekatlad.

Eramajja tuleb korstnapühkija kutsuda kord viie aasta jooksul

Eramajade korstent võib iga majaomanik puhastada ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda seaduse kohaselt tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. See, et kord viie aasta jooksul tuleb eramajja kutsuda korstnapühkija, ei tähenda, et neli aastat võib olla korsten puhastamata. Oluline on teada ka seda, et ridaelamute ja kortermajade küttesüsteeme peab kutseline korsnapühkija puhastama korra aastas.

Ise küttesüsteemi puhastades ja hooldades tuleb esmalt tuleb jälgida, ega küttesüsteem kuskilt suitsu sisse ei aja ning et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstendes ei oleks pragusid. Seejärel tuleb kontrollida, kas korsten on pigivaba ja tahmaluugid kindlalt kinni.

Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija.

Nurgatagused kohad eeldavad hoolsat pühkimist

Kui korstna puhastamine on suhteliselt lihtne, siis hoolikas tuleb olla just ahjude, pliitide ja soojamüüridega, kus palju n-ö nurgataguseid, mille puhastamisega tuleb rohkem vaeva näha. Samuti ei pruugi majaomanik ise korralikult puhtaks saada üleminekuid, kütteseadmete ja lõõride ühendusi, lõõride pöördekohti jne. Nii võib keerukama küttesüsteemi korral olla mõistlik paluda elukutselise korstnapühkija abi, kuna lõõri seina külge kleepunud tahm või umbes korstnajalg on väga ohtlikud. Need võivad viia telliskorstendesse läbivaid pragusid tekitava tahmapõlenguni või hakkab ummistuse tõttu inimestele eluohtlik ving puhastusluukidest tuppa pressima.