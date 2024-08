Eramajas toimunud põleng tõi kaasa enam kui 400 000-eurose kahju

„Näiteks kortermajas elades peaks vastutuskindlustuse summa olema vähemalt 20 000 eurot, millele tuleks iga korruse kohta lisada veel 10 000 eurot. Esimesel korrusel elades seega 20 000, teisel korrusel 30 000 ja nii edasi,“ rääkis Habakukk. Põhjus, miks kindlustussumma peaks iga korrusega kasvama, peitub selles, et mida kõrgemal korrusel asub korter, seda rohkem on neid kortereid, mis kahjujuhtumi korral võivad kannatada saada. „Tulekahju korral võivad aga suitsu- ja tahmakahjustusi saada ka ülemiste korruste korterid, mis tähendab, et kahjusumma võib väga kiiresti kasvada väga suureks,“ lisas Habakukk

Tulekahju tagajärjel on väga tõenäoline, et välja tuleb vahetada ka see kodune vara, mis jäi otsesest tulest, kuumusest ja kustutusveest puutumata. Seega on väga oluline, et ka koduse vara kindlustussumma oleks piisav. „Üks lihtne reegel, kuidas koduse vara kindlustussummat arvutada, on ruutmeetrite arv korrutatud 500 euroga,“ rääkis Habakukk. „Sedasi saab näiteks 50-ruutmeetrise korteri koduse vara väärtuseks hinnanguliselt 25 000 eurot. Kui vara on rohkem, siis tuleks muidugi valida ka ruutmeetri kohta suurem summa,“ lisas ta.