Kas poekotti võib jäätmeid panna ja miks tuleks vältida musta värvi prügikotti?

Kuigi mustad kilekotid vaatavad prügikottide riiulilt enamasti esimesena vastu, ei ole nende ostmine ja kasutamine kuigi mõistlik tegu. Ja seda väga lihtsal põhjusel: kuna jäätmevedajal on õigus ning tihti ka kohustus kontrollida, kas konteineris on õiged jäätmed, muudab läbipaistmatu kott selle ülesande tõeliselt keeruliseks detektiivitööks. Halvemal juhul – kui detektiivitööle eraldatud aeg on napp – võib nii jääda ka konteiner tühjendamata, sest pole teada, mis on selle sees. Asja lahendab lihtsasti läbipaistev prügikott, mis näitab kogenud jäätmevedajale kohe ja vabatahtlikult oma sisu kätte.

Täpselt sama kehtib ka pakendijäätmete puhul – ja seda eriti avalikes konteinerites. Kuna avalikesse konteineritesse kiputakse aeg-ajalt tooma päris sobimatut kraami, saad teha paljude inimeste töö oluliselt lihtsamaks sellega, et valad oma pakendid lahtiselt konteinerisse või paned need sinna läbipaistvas kotis. Kahjuks näitab kogemus, et just musta läbipaistmatu kotiga kipuvad konteineritesse sattuma jäätmed, mis seal kindlasti olla ei tohiks.

Jäätmevedaja ja -käitleja poolt tekitab biolagunev kilekott lisaks tehnilisi probleeme. Kuna see materjal on pude, on seda näiteks biojäätmete seest isegi raskem masinatega kätte saada kui nö „tavalist“ kile. Proovides seda välja sikutada, laguneb biokott ribadeks. Sama on tõenäoliselt märganud ka need, kes kodus biojäätmeid biolagunevasse kilekotti koguvad – pannes sinna midagi raskemat, rebeneb kott peaaegu alati. Seega võiks ka biojäätmeid koguda pigem eraldi ämbrisse või anumasse, mille põhjas on näiteks natuke majapidamispaberit või munakarp – see püüab kinni väiksema vedelikukoguse ning laguneb pärast koos jäätmetega. Kellel tahtmist ja rahakott lubab, leiab internetist lihtsasti ka väga eriilmelise disainiga ning eri värvides kaanega biojäätmete kogumise nõu, mida köögis kasutada. Uhkematel on veel filtridki küljes, et õrn nina ei peaks ühtki harjumatut aroomi taluma.