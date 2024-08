Maga muretult! Kuni 25 aastat garantiid ja 365 päeva tagastusõigust

Madratsite puhul on IKEA-l „Armasta või vaheta“ mõtteviis, mis tagab kliendile 90-päevase prooviperioodi oma uue madratsiga . Kehal võtab uue madratsiga harjumine aega, mistõttu annab IKEA klientidele 90 päeva otsustamiseks, kas uus madrats sobib. Kui madrats on liiga jäik, pehme või muul moel sobimatu ning see pole kahjustunud ega määrdunud, saab selle lihtsalt ümber vahetada.

Mõnel tootel on isegi kuni 25-aastane garantii, näiteks METOD köögisüsteemidel. ENHET köögi- ja vannitoasüsteemid, GODMORGON vannitoamööbel, PAX garderoobid, osa diivanitest, tugitoolid, madratsid, töötoolid ja muud tooted on 10-aastase garantiiga. Peaaegu kõikidele köögiseadmetele kehtib 5-aastane garantii. Mõned dušitarvikud, nagu tõstesüsteemid, dušiotsikud ja -voolikud ning hoidikud, on 3-aastase garantiiga.

„IKEA tooted on madala hinnaga, kuid ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Vastupidavad ja kauakestvad tooted on see, mida meie kliendid ootavad vaatamata hinnaklassist. Soovime hoolimata eelarvest pakkuda võimalikult paljudele inimestele võimalust soetada kauakestvaid tooteid,“ ütles Põder.

„Soovime tagada oma klientidele parima võimaliku kogemuse – nende kodused vajadused, unistused ja väljakutsed on kogu meie tegevuse keskmes. Kliendi teekond ei lõpe pärast kauba ostmist – see kestab seni, kuni esemed meie klienti teenivad. Seetõttu pakume näiteks võimalust väga headel tingimustel kaupa tagastada või ümber vahetada,“ ütles IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

IKEA tagastuspoliitika võimaldab klientidel tagastada kõiki tooteid, mida nad ei soovi või millega nad pole rahul. „Tagastada saab kõiki avamata tooteid täies ulatuses 90 päeva jooksul ning kogu tasutud summa makstakse tagasi. IKEA Family lojaalsusklubi liikmed saavad tooteid tagastada 365 päeva jooksul, kui ostu tegemisel kasutati IKEA Family kaarti. See on täiendav garantii, mis on enam kui riiklikult kaupade tagastamisi reguleerivad seadused on ette näinud. Kui toode on avatud ja täielikult või osaliselt kokku pandud, hüvitame toote seisukorrast sõltuvalt kuni 80% toote maksumusest,“ selgitas Põder.

Veelgi rohkem eeliseid IKEA lojaalsusklubi liikmetele

IKEA Family on klubi igale koduarmastajale – sellega liitumine on tasuta ning samas pakub see liikmetele mitmeid eelised. Siin on mõned näited neist:

Eripakkumised. IKEA Family liikmed saavad valitud IKEA tooteid soetada erihinnaga. Eripakkumiste nimekirja uuendatakse iga kuu.

Tasuta kaupade kindlustus. „Kui kliendid näitavad IKEA Family kaarti poes makstes või lisavad oma e-kaardi veebist tellides, kindlustab see uued tooted ootamatute kahjustuste eest koduteel,“ ütles IKEA Eesti turu juht.

365 päeva jooksul avamata toodete tagastamine. Kliendid, kes näitavad kassas oma IKEA Family kaarti või lisavad e-kaardi oma IKEA kontole veebist ostes, saavad uusi ja avamata tooteid 365 päeva jooksul tagastada. Kogu tasutud summa makstakse sel juhul tagasi.

Osale väljamüügis esimesena. IKEAs toimub väljamüük kaks korda aastas: suvel ja talvel. IKEA Family liikmed saavad kõiki väljamüügipakkumisi näha ja osta üks päev varem kui teised. Kuna kaupade kogus on tavaliselt piiratud, tähendab see, et liikmed saavad soovitud tooted erihinnaga enne, kui need otsa saavad.

Teise võimaluse tooted soodsama hinnaga – nüüd ka Tartus

Need, kes on käinud Tallinna IKEA poes, teavad ilmselt allahinnatud toodete müügiala. Seal müüakse klienditagastusi, näidistooteid ja lõpumüügi tooteid madalama hinnaga. Tartu laiendatud planeerimis- ja tellimispunktis saab samuti selline ala olema.

„IKEA annab tagastatud toodetele uue võimaluse muutes need taas müügikõlbulikuks. See on vaid üks viis, kuidas IKEA võimaldab paljudel inimestel kodus jätkusuutlikumat elu elada,“ rääkis Põder.

Mida oodata Tartu laiendatud planeerimis- ja tellimispunktist? Juba varsti, suve lõpul, avab IKEA Tartus Lõunakeskuse kaubanduspargis aadressil Ränirahnu tee 21 uue ja suurema planeerimis- ja tellimispunkti. Siin pakuvad meie spetsialistid külastajatele abi nende vajadustest lähtuvate sisustuslahenduste planeerimiseks ja tellimiseks , mille hulka kuuluvad köögid, riidekapisüsteemid, vannitoad jne. Esinduses avaneb Lõuna-Eesti elanikel võimalus tooteid tellida ja kätte saada kodule lähemalt.

Tartu planeerimis- ja tellimiskeskuses pakume kõiki Eestis saadaolevaid IKEA teenuseid , milleks on ruumide mõõtmine, mööbli kokkupanek, kojuvedu, paigaldamine, järelmaks, era- ja äriklientidele sisekujundusteenus jne.

Kuna uus plaani- ja tellimispunkt on kaks korda suurem, pakub see veelgi rohkem kodusisustuse inspiratsiooni näitusesaalis, samuti on nüüd saadaval ka umbes 300 eset koheseks kaasaostmiseks.

Uude Tartu esindusse tuleb ka ala, kust leiab madalama hinnaga tooteid, millele anname uue võimaluse.