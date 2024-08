Pööningu väljaehitamine eluruumiks - milliseid lube on vaja ja mida ehitamisel silmas pidada?

Pööningu väljaehitamine võetakse sagedasti ette just eramajas, kus selle jaoks ei ole vaja kellegi luba peale omaniku enda. Siiski oleneb tehtavate tööde mahust see, kas kohalikult omavalitsuselt on vaja luba taotleda või mitte. Kui pööningule ei veeta eraldi kanalisatsiooni või plaanita sinna kaminat ehitada, siis ehitusteatist esitama ei pea. Ruumi asendamiseks samaväärse pinnaga ei nõua eraldi luba.

Kui aga soovitakse välja ehitada kortermaja pööning, on ehitustöödeks vaja nii korteriühistu kui kaasomanike luba. Kui ehitamise käigus muudetakse kandekonstruktsioone, siis on ehitusseadustiku järgi tegu ümberehitusega ja selleks peab ka kohalikult omavalitsuselt loa taotlema.

Pööning tekib tavaliselt kaldkatusega majale, kus katusetalad ei ole põrandaga paralleelselt, vaid paiknevad selle kohalt diagonaalselt. Seetõttu jääb katuse ja põranda vahele piisavalt suur ala, mida võiks otstarbekalt kasutada. Tõepoolest, leidub ka selliseid kaldkatusega maju, kus pööning on sinna millegi ehitamiseks liialt madal ning siis sobibki pööning vaid asjade ladustamiseks. Samuti on võimalik ehitada lamekatusega maja selliselt, et eluruumide kohale tekiks pööning, mis ehitustööde käigus või hiljem välja ehitatakse.

Olenevalt katuse disainist tuleb mõelda ka ventilatsioonile, sest pööningul võib sooja ilmaga umbseks minna ning õhu liikumine on seetõttu nõutav. Kui neid veel ei ole, tuleb luua aknaavad. Suurema ruumi korral saab paigaldada aknad nii katusele kui eluruumidega vastavalt mõlemasse otsaseina. Naturaalne valgus päevasel ajal mõjub mõnusalt ja tervendavalt ning kahtlemata on valgusküllases puhkenurgas mõnus aega veeta või lõõgastuda.

Soojustamine