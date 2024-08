FOTOD | 22 ruutmeetrile mahutatud kodu, mis mõjub helgelt ja avaralt

Korter koosneb esikust, vannitoast ja ühest toast, kus on ühendatud nii köögi, elutoa kui ka magamistoa funktsioonid. Valge erinevatele varjunditele üles ehitatud sisekujundus toob elamisse kuhjaga valgust ja avarust ning juba esikus tekib mulje, et ruutmeetreid oleks korteris justkui rohkem kui 22.

Märksõnaks on muidugi kõrged laed, ilma milleta ei oleks säärane ruumiplaneering võimalik. Esimesele korrusele on sisse seatud elutuba-köök, redeli kaudu pääseb lae alla ehitatud lavatsile, mis täidab magamistoa rolli. Kui pisikestes korterites hoitakse tihti köögi arvelt ruumi kokku, siis siia on mahutatud täissuuruses pliit ja ahi ning isegi neljane söögilaud.