Miks tekib vannituppa hallitus ja kuidas sellest lahti saada?

Hüdroisolatsioon on vajalik investeering, mis moodustab rahaliselt kogu vannitoa või duširuumi ehitamisest/remondist suhteliselt väikese osa. Samas annab just hüdroisolatsioon kindlustunde, et sinu kodu on tervislik, seina- ja põrandakonstruktsioonid niiskuskahjude eest kaitstud ning tehtud remont kestab kaua kaunina. Mõistlik on loomulikult ka heaperemehelik käitumine: oma pesuruumi pikemaajalisemaks püsimiseks tuleks lisaks hüdroisolatsioonile ning heale ventilatsioonile kuivatada alati pärast duši all käimist põrandat ning hoida puhtust, et hallitusseentel poleks piisavalt niiskust ja toitaineid.