Kas pesed pesu liiga harva? Loe, mida ja kui tihti on vaja kindlasti pesta!

Kui pesed pesu liiga harva, kubiseb see bakteritest ja pesukorvis kuid lebavatele riietele võib tekkida isegi hallitus. Kui pesed pesu liiga tihti, kulub see ära kiiremini, kui sooviksid. Kui tihti siis erinevaid asju pesta tasuks?

1. Voodipesu

Voodipesu on vaja pesta iga nädal või vähemalt üle nädala. Põhjus on lihtne: inimene higistab ka öösel, mistõttu koguneb voodipesule hunnik baktereid. Spetsialisti sõnul ei tohiks voodipesu vahetamisega üle kahe nädala venitada. Parima tulemuse saamiseks pese voodipesu tavalise pöörete arvu juures 60 kraadise veega. Viimane tapab baktereid efektiivsemalt. Kasuks tuleb ka triikimine. Ööriideid on aga soovitav pesta lausa peale kolmandat kasutuskorda.

2. Padjad

Kuigi enamik inimesi ei mõtle patjade pesemisele, siis patju oleks mõistlik pesta poole aasta tagant. Aja jooksul imbub läbi padjapüüri patja higi ja rasu ning koos nendega suur hulk baktereid. Kui pesed patja, siis pane masinasse 1-2 patja, mitte rohkem. Kui kodus on kuivati, siis pane padja kuivatamisel kuivatisse paar tennisepalli või spetsiaalset kummipalli, sest nii jäävad sulepadjad kenad ja kohevad. Isegi, kui pesed patju sageli, ei kesta need igavesti. Kui padjad on kaotanud oma vormi, on aeg soetada uued.

3. Madratsikate

Seda tasuks pesta iga kuu või kahe tagant. Kuigi madratsikate on omakorda kaetud voodilinaga, siis aja jooksul koguneb sinnagi higi ja rasu. Kuna voodit katab voodilina, siis pole madratsikatet iga nädala vaja pesta, kuid kuus korra võiks seda ikkagi teha. Madratsikatet võid pesta sooja veega ja tavalise pöörete arvuga.

4. Jalamatt vannitoas