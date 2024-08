FOTOD | Ajalooline paruni suvekodu Kuressaares sai uue ja suvise hingamine

Güldenstubbe Residentsid asuvad Kuressaare linna tuiksoonel Lossi tänaval. Algselt rajas perekond von Güldenstubbe endisaegses Arensburgis selle maja oma pere suvekoduks. Balti-Rootsi päritolu parun von Güldenstubbe on üks mitmest olulisest ajaloolisest perekonnast, kes Kuressaare arengusse panustanud. Nii nagu on hoone omanikkond vahetunud, nii on ka hoonele tekkinud läbi aegade mitmeid juurdeehitusi. Sisearhitekt Mareliis Raid (Kuldne Muna OÜ) on loonud siia suvise ja õhulise miljöö. Siin tervitavad saabujaid valgusküllasus, rahustav monokroomsus ja minimalistlik elegants.