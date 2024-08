Selge on see, et mitte kõigil ei ole hiigelsuurt eelarvet, mille abil oma kodu silmapaistva disainmööbliga täita. Tegelikult ei mängigi raha ülisuut rolli, kui soovid kodu pisut suursugusemas ja luksuslikumas võtmes kujundada. Vali elamisse üks keskne mööbliese, millele pilk koondub ja hoia ülejäänud mööbel neutraalsena. Elutoas olgu pilgupüüdjaks korralik diivan — eriti säravana mõjuvad kuningliku sametkangaga kaetud diivanid, mis on muide ka kergesti puhastatavad ja kestavad kaua ilusad! Vaata ringi disainermööbli outlettides ja hoia pilk peal sooduspakkumistel. Kalli välimusega mööbliese ei pruugi tegelikult üldse kallis olla!