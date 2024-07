FOTOD | Vana haagissuvila tuuniti põhjamaiselt stiilseks pesaks

Ühe korraliku matkakodu juurde võiks kuuluda voolava vee võimalus ning erinevad gaasi ja/või elektri pealt töötavad seadmed nagu külmik, ahi sooja saamiseks ning pliit. Sooja vett saad gaasi või elektriga töötava boileriga. Sisustuse detailid tasub mõelda läbi nii, et spetsiaalses matakasuvilate puhkekohas on sul igal juhul mugav, kui aga satud suvitama sellisesse kohta, kus sul kaasaegseid mugavusi kohe käepärast ei ole, on sul mõnda aega võimalik omapäi hakkama saada.

Uued haagissuvilad on küll värsked ja ülimalt mugavad, aga nende hinnalipik on ka vastav. Kui raha nii palju ei ole ja on aega ja tahtmist, saab ka vanemast karavanist värske ja omanäolise ratastel kodu. Siin loos on peategelaseks 1990 aastal valminud Hobby haagissuvila. Väljast vana, seest uus ja hubane. Originaalis puidustes tumepruunides toonides, veidi väsinud, aga eelmiste omanike poolt ülimalt hästi hoitud, mis tegi sellest suurepärase tooriku tulevasteks muutusteks.