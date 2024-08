Millal on parim aeg orhidee ümberistutamiseks? Kuidas seda teha?

Teiseks põhjuseks, miks orhideed võiks mõnikord ümber istutada, on muld. Orhidee armastab jämedamat kooresegust pinnast ning kui juhtub, et see on juba peeneks mullaks pudenenud, on samuti aeg ümberitutamine ja punnasevahetus ette võtta. Vihmametsades kasvavad orhideesid enamasti puude küljes, mistõttu on nad pinnasest kõrgemal. Sellist keskkonda saab imiteerida spetsiaalse kooreseguga, mida müüakse aianduskeskustes. Orhideedele mõeldud kooresegu tagab kiire vee äravoolu, kuid säilitab samal ajal pideva kokkupuute hapnikuga, mis on orhidee juurtele vajalik.