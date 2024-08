Rohkem pole alati uhkem. Sageli ostavad koduomanikud hunnikute kaupa taimi ja istutavad need kõik ühte peenrasse. Tegelikult vajavad paljud taimed enda ümber rohkelt ruumi. Selliselt rajatud peenar võib küll esimesel aastal rikkalikult silmailu pakkuda, kuid kahe aasta pärast on kõik taimed suremas, sest nad peavad ruumi ja toitainete pärast pidevalt võitlust pidama. See aga on tohutu aja ja raha raiskamine.