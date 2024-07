Mitu põhjust, miks musta värvi köögimööbel võib olla väga halb valik

Muidugi on musta värvi köögimööblil ka terve rida plusse - must on universaalne värv, mida on lihtne igasse interjööri sobitada. Musta värvi köök pakub kaunist kontrasti heledamatele toonidele ja sobib suurepäraselt ka naturaalse puiduga, tuues esile selle tõelise veetluse. Musta värvi köök mõjub alati kaasaegselt, värskelt ja luksuslikult ning mustaga on raske teha mõnda tobedat kujundusviga, sest nagu ka must riietus, on sellega üpris raske hea ja halva maitse piiri ületada.