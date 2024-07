MÜÜT VÕI TÕDE? Kas kõrgemal temperatuuril pesu pestes saab parema tulemuse kui külma veega?

Sisustusportaal Furnish Home kirjutab, et tegelikkuses on soojal ja kuumal veel töötavad programmid tarbetud ning oleme neid harjunud kasutama lihtsalt sellepärast, et oleme vanadest aegadest harjunud mõtlema, justkui aitaks soe vesi mustust paremini lagundada ja pesu puhtamaks saada. Tegelikkuses on praeguseks väga palju muutunud — pesumasinad on arenenud ja pesuvahendid on samuti palju paremaks ja efektiivsemaks muutunud lõhustudes mustust juba madalal temperatuuril. Seetõttu ei ole enam mingit vajadust pesta pesu sooja veega ning külm vesi teeb suurepäraselt sama töö ära. Külma veega pesu pesemisel on veel mitu head plussi — esiteks säilivad sel moel pestud kangad kauem ilusad ja värvid kirkamad ning muidugi toob elektri kokkuhoid aasta lõikes ka märkimisväärse rahalise kokkuhoiu. Miks siis mitte järgmine kord pesu pestes proovida programmi muuta?