FOTOD | Trendika sisekujundusega maakodu paistab silma laheda puidukasutusega

Šikk ja pisut dramaatiline must köök on levinum valik trendikates linnakorterites. Siiski võib see olla suurepärane lahendus ka maakodusse — võtmesõnaks taas looduslähedane puit, mis on võõbatud julgelt mustaks. Hea näide sellest, et köögi tagasein ei pea olema ilmtingimata plaaditud.