FOTOD | Emakesest maast inspireeritud suvekodu

Maja interjöör on kui maastiku jätk: maapinna vaheldumine ja sisseehitatud mööbel kõik näitlikustavad, et arhitektuur ning ümbrus on omavahel seotud. Kuna majas on sisseehitatud mööbel, polnud vaja seda väljastpoolt tuua. See omakorda vähendas maja süsiniku jalajälge, kuna transpordiks polnud mingisugust tarvidust.

FOTO: Elsa Young/Bureaux