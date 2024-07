Seitse suurepärast taime, mis aitavad sääsed aiast minema peletada

Esimene oluline samm on muuta oma õueruum selliseks, et seal poleks sääskedele soodsaid paljunemistingimusi. Selleks tuleks aiast likvideerida igasugune seisev vesi — sh ummistunud vihmaveetorudesse kogunenud sadevesi. Teine oluline teadmine on see, et sääski meelitavad ligi teatud inimihu lõhnad. Eriti ahvatleb neid higine nahk, mis tähendab seda, et mida usinamalt sa aias rühmad, seda meeldivamaks sa sääskedele muutud.