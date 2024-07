Kaunis muru ei kasva niisama. Millal ja kuidas väetada?

Muruväetis on peamiselt mineraalidest koosnev lisatoit taimedele, mida müüakse enamjaolt graanulitena. Erinevatel aastaaegadel sobivad erinevad kompleks- ja tasakaalustatud väetised. Saadaval on lühiajalise mõjuga ja pikatoimelised väetised.

Väetise põhikomponendid on lämmastik, fosfor ja kaalium. Võimalusel tasub vältida odavaid väetisi, sest need sisaldavad palju lämmastikku. See tagab küll lühiajalise kiire tulemuse, kuid pikas perspektiivis ei ole liigne lämmastik murule hea. Väetisi leidub nii liivasele kui ka mullasemale tüübile. Kindlasti on veel soovitatav kasutada just käesolevale aastaajale mõeldud väetist - eraldi müüakse kevad-, suve- ja sügisväetisi ning kõik nad sisaldavad toitaineid erinevas mahus ja proportsioonis.