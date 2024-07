TASUB TEADA | Õhksoojuspumba ja konditsioneeri paigaldamiseks on vaja luba

Kes on pidanud kokku puutuma puude tassimise ja ahju kütmisega, see teab, kui tülikas võib olla pimedal ja külmal talveõhtul oodata kuni tuba soojaks saab. Seepärast on paljud inimesed paigaldanud majapidamisse õhksoojuspumba, et pääseda igapäevasest ahjukütmisest. Kuigi tegu on kütteseadmega, arvavad inimesed, et seda ei pea ehitisregistrisse kandma, vaid tegemist on pigem kodutehnikaga, nagu nõudepesumasin või külmkapp, mis ühendatakse lihtsalt vooluvõrku.