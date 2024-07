FOTOD | Kodu, mille interjöörist ei leia peaaegu ühtegi värvi

1903. aastal ehitatud kortermaja renoveeritud elamises seguneb vana ja uus — säilitatud on kõrged põrandaliistud ja laekarniisid. Planeeringut on pisut kaasajastatud ja mugavamaks muudetud. Omavahel on ühendatud köök ja elutuba, mille vahelisele alale mahub täpselt ära just üks suur ja mõnus söögilaud, mille ümber on ritta seatud elegantsed viini toolid.