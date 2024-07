Hea aeg kortermaja renoveerida - Kredex jagab laiali 160 miljoni eest toetuseid

„Nüüd on põhjust teha teadlik valik tehaselise renoveerimise kasuks ka nende piirkondade korteriühistutel, kus tavarenoveerimise korral on toetuse määr olnud 50%, sest suurenenud toetusmäära tõttu on tehaseline renoveerimine nüüd ka seal põhjendatult mõistlikum. Tehaseline renoveerimine on kvaliteetseim ja tõhusaim lahendus ning kujuneb ka soodsaimaks valikuks igal pool Eestis,“ suunab Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Martin Talts korteriühistute esindajaid toetusmeetme avanemise eel valikut tegema.

Senisest kõrgemad toetusmäärad on seotud korterelamute rekonstrueerimisega, kus kasutatakse tehaselise renoveerimise lahendusi. Tegu on ülekaalukalt kõige kiirema ning kõige vähem kortermaja elanike rahu häiriva rekonstrueerimise meetodiga. Võrreldes tavapärase platsiehitusega säästab tehases toodetud fassaadielementidega rekonstrueerimine tellijale aega umbes 6 kuud.

Kontrollitud tehasekeskkonnas toodetakse hoone välisseinaelemendid (soovi korral ka katuseelemendid), mis sisaldavad juba soojustust, aknaid, ventilatsioonitorustikku ning lõppviimistlusega fassaadi. Valminud elemendid transporditakse objektile, kus need kinnitatakse olemasoleva hoone külge. Vahe tavapärase ehk kohapeal renoveerimisega on peamiselt selles, et kogu fassaaditöö tehakse tehases, platsil toimub ainult elementide monteerimine. See tagab kõrge kvaliteedi, lühendab ehitusaega ja vähendab ehitusvigade arvu.

„Eesti Korteriühistute Liit toetab igati korteriühistute soovi elamud riikliku rekonstrueerimistoetuse abil energiatõhusaks ja säästvaks renoveerida. Tehaseline rekonstrueerimine võimaldab seda teha kiiremini ja tõhusamalt kui varem,“ kinnitab Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.