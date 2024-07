Soovid kujundada endale uut kööki, aga ei tea, kust alustada? Järgi neid kolme lihtsat sammu

„Kööki planeerides tuleb teha valikuid, mis määravad tulemuse mugavuse. Mõtle esmalt sellele, kuidas sa tavaliselt kööki kasutad ja mis on sinu jaoks mugav. Vaata oma praegust kööki ja koosta nimekiri asjadest, mis sulle meeldivad ja mis ei meeldi. Rolli mängib ka see, kas otsid terviklikku köögisüsteemi, mida saab vastavalt vajadustele kohandada, või hoopis lihtsamat, aga funktsionaalset süsteemi, mille võid paigaldada ühe päevaga,“ ütleb sisekujundaja.

Sisekujundaja juhib tähelepanu, et heledad toonid teevad ruumi visuaalselt avaramaks. Seega tasub väiksema köögi kappidele valida heledamad või seintega sama värvi esipaneelid. Mis puutub materjalidesse, siis jätavad läikivad, marmor- või heleda puidumustriga paneelid mulje, et köök on tegelikust ruumikam. Seinapinna maksimaalseks ärakasutamiseks tasub valida laeni ulatuvad kapid.

Sisekujundaja soovitab kõigepealt isiklikud või pere vajadused läbi mõelda ja seejärel hakata ideid koguma. Pärast unistuste köögi olulisemate omaduste ja visuaalse külje paika panemist on lihtsam leida meelepärane lahendus, mis sobib just sinu ruumi ning eelarvega.

Neile, kes otsivad taskukohase hinnaga väikest üherealist kööki, sobib sisekujundaja sõnul IKEA KNOXHULT. Kuid need, kes plaanivad tulevikus kolida, langetavad tihti otsuse paindliku ENHET-i sarja kasuks, mida on lihtne kokku panna ja lahti võtta ning vastavalt elutingimustele kohandada. Sarjal on kümneaastane garantii. IKEA kõige populaarsem köögisüsteem on aga lõputute disainivõimalustega METOD, millel on 25-aastane garantii.

„Hoolimata köögi põhiplaanist tuleks lähtepunktina kasutada valamut ning seejärel leida koht pliidile ja külmkapile, jälgides, et neile oleks lihtne ligi pääseda. See tagab ohutuma ja tõhusama köögi, kuna lühendab seal toimetades läbitud vahemaad. Veendu, et toidu valmistamiseks oleks piisavalt tööpinda – näiteks on nutikas jätta võimalikult palju tööruumi valamu ja pliidi vahele. Tõenäoliselt ütled endale hiljem aitäh, kui paigutad lähedusse ka jäätmete sortimise ja nõudepesumasina,“ soovitab sisekujundaja.

Mikvere sõnul võib tasuta veebiplaneerijat kasutades igaüks oma kööki planeerida ka otse kodust. „Planeerijas saab eri variante proovida ja luua nii 2D- kui ka 3D-lahendusi. See tööriist võimaldab virtuaalselt katsetada nii eri mööblikombinatsioone kui ka mängida stiilide, värvide, paigutuse ja eelarvega, kuni saad endale ning oma ruumile kõige sobivama tulemuse,“ sõnab ta.

