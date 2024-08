Hästi valitud garderoob on korras kodu võti. Millele pöörata tähelepanu garderoobi planeerimisel?

„Üks peamisi vigu, mida paljud sageli teevad, on valida väikestesse ruumidesse liiga pisikesed hoiustamislahendused, arvates, et see aitab ruumi säästa. Kuid tegelikult on mõju vastupidine ning hoiuruumi puudumine tekitab segadust. Asjad ja riided kuhjuvad järk-järgult kõikidele pindadele ning ruum muutub veelgi kitsamaks ja näib veelgi väiksem. IKEA uuringu „Kodune elu“ tulemustest selgus, et ligi pooled (43%) inimesed Eestis ütlevad, et neil on magamistoas tool või muu sarnane mööbliese, millel riideid hoiustatakse. Seega, ära karda valida piisavalt suurt hoiulahendust, mis kasutab ära seina maksimaalse kõrguse. Leides asjadele oma oma koha, vabastad ruumi elamiseks,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.