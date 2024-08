Vaata, millised on kolm kõige olulisemat asja vannitoa planeerimisel või uuendamisel

Samuti on väga oluline omada piisavalt ruumi väikeste esemete hoiustamiseks. Tavaliselt on vannitubades vähe ruumi, hoiustamisvõimalusi napib ja esemete kuhjumine kõigile pindadele tekitab segadust.

„Vana vannitoa uuendamisel või uue planeerimisel mõtle esmalt läbi, milline on praegune lahendus ja millised on olnud varasemad kogemused – mis töötas ja mis ei töötanud, mis olid peamised probleemid ning mida soovid teha teistmoodi,“ ütles sisekujundaja.

Ta soovitab alustada kappide valimisest, kuna plaatide valik on väga lai ja neid on üsna lihtne eelistatud kappidega sobitada. Sisekujundaja soovitab vannitoa kujundust sobitada ka ülejäänud koduga ja nii hoida järjepidevust.

Sisekujundaja soovitab alustada protsessi põhisisustuse ja plaatide valimisega. „Vannitubades näeme tavaliselt palju plaate ja need mõjutavad oluliselt üldist välimust. Soovitan kombineerida plaate mööbliesemete esipaneelidega, kuna need on vannitoa peamised aktsendid. Ühe või teise valimisel on soovitatav omada mõlema näidist või tükki, et näha, kas need sobivad kokku. Võta arvesse kogu kujundust korraga,“ ütles Mikvere.

„Vannitoas püsib sisekujundus tavaliselt aastaid samasugune, seega on oluline planeerida see nutikalt ja valida ajatu välimus. Seetõttu on oluline läbi mõelda kõik valikud ja vältida planeerimata oste,“ ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere. Ta jagab väärtuslikke näpunäiteid, mida vannitoa planeerimisel silmas pidada.

„Selleks et väikest ruumi maksimaalselt ära kasutada, on oluline juba algusest peale teada, kuhu milline mööbel paigutatakse. Seda saab hõlpsasti teha tasuta IKEA veebipõhiste vannitubade planeerijate abil, mis võimaldavad disainida vannituba algusest peale vastavalt individuaalsele ruumile, proovida erinevaid kohandatud kombinatsioone ja stiile 2D- või 3D-formaadis ning hinnata üldist välimust ja mugavust,“ soovitas sisekujundaja.

Protsessi käigus julgustab ta väikest ruumi täielikult ära kasutama, võttes kappide paigutamiseks appi seinapinna. „Ära unusta ruumi kraanikausi all – kasuta seda kappide ja sahtlite jaoks, et igapäevased tarvikud oleksid käepärast. Kappide paigaldamine WC-poti või pesumasina kohale võib suurepäraselt sobida puhastusvahendite, rätikute või tualettpaberi peitmiseks,“ ütles IKEA sisekujundaja. „Kui vannituba on väike, siis tasub kraanikausi kohal olev peegel valida koos kapiga – avarama välimuse loomiseks võiks peegelkapp olla suurem või vähemalt sama lai kui kraanikausikapp,“ soovitas Mikvere.

Vannitoas ei ole kunagi liiga palju hoiustamisruumi ja väikeste esemete organiseerimine muudab ruumi korrastatumaks ja näiliselt suuremaks. Sisekujundaja soovitab mitte jätta kitsaid ruumiosi kasutamata – kasuta nurgariiulit või kitsast käru (nt seeria VESKEN alates 9 eurost), et luua täiendavat hoiustamisruumi. Samuti peaks olema piisavalt konkse rätikutele ja duširiiuleid ning asju võiks hoida kastides ja korvides.

3. Väikesed aksessuaarid ja valgustus on olulised

Kui ruum on planeeritud, on aeg lisada detaile, mis annavad sellele isikupära. Sisekujundaja soovitab jääda stiili, värvide ja mustrite osas järjepidevaks. Käepidemed, konksud, rätikud, vannitoamatt ja muud aksessuaarid on osa disainist ja ruumi lõppvälimusest. Sisekujundaja sõnul võivad need väikesed asjad tõhusalt ja taskukohase hinnaga vana vannituba värskendada, kui need on omavahel koordineeritud.

„Soovitan valida konksud ja aksessuaarid – seebialus, hambaharjahoidjad, tualetthari ning prügikast – vastavalt peamistele kinnitusvahenditele. Kui sul on kroomitud kraan ja dušiotsik, vali sobivad aksessuaarid, et vältida liiga paljusid erinevaid metalle ja värve. Või vastupidi – kui kogu vannituba on minimalistlik ja valge, vali kõik need elemendid musta värvi, et lisada silmailu. Tekstiilid ja dušikardinad mängivad samuti olulist rolli – vali sobivad tekstiilid kogu perele, see tekitab puhta ja korrastatud välimuse,“ soovitas IKEA sisekujundaja.

Nagu igas teises ruumis kodus, saab vannitoas hubasust luua valgustusega. Lisaks üldisele valgusele ja funktsionaalsele valgustusele on oluline ka hubane valgustus, mis loob lõõgastava tunde igapäevastes rituaalides ning enda eest hoolitsemisel.

Laienenud IKEA Tartu planeerimis- ja tellimispunkt pakub veelgi rohkem inspiratsiooni ning spetsialistide nõuandeid Juba varsti, suve lõpul, avab IKEA Tartus Lõunakeskuse kaubanduspargis aadressil Ränirahnu tee 21 uue ning suurema planeerimis- ja tellimispunkti.

Siin pakuvad meie spetsialistid külastajatele abi nende vajadustest lähtuvate sisustuslahenduste planeerimiseks ja tellimiseks , mille hulka kuuluvad köögid, riidekapisüsteemid, vannitoad jne. Esinduses avaneb Lõuna-Eesti elanikel võimalus tooteid tellida ja kätte saada kodule lähemalt.

Tartu planeerimis- ja tellimiskeskuses pakume kõiki Eestis saadaolevaid IKEA teenuseid , milleks on ruumide mõõtmine, mööbli kokkupanek, kojuvedu, paigaldamine, järelmaks, era- ja äriklientidele sisekujundusteenus jne.

Et uus planeerimis- ja tellimispunkt tuleb endisest kaks korda suurem, saame selle näidistesaalis pakkuda veelgi rohkem inspiratsiooni kodu sisustamiseks, lisaks on siit võimalik ligi 300 toodet kohe koju kaasa osta .

Uude Tartu esindusse tuleb ka ala, kust leiab madalama hinnaga tooteid, millele anname uue võimaluse.