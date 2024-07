Kas puitaken on ikka parem kui plastaken? Eelised ja puudused, mida akende valikul silmas pidada

Puitaknad on ainuõige valik, kui maja asub miljööväärtuslikus alas, sest plastikaknad on sel juhul lausa keelatud. Puitaknad on ka vägagi hea mõte puidust välisfassaadiga majas või kui üritad jätta looduslähedasemat ilmet. Puitaken loob mõnusa ruumikliima ja õdusa olemise ning neil on palju teisi plusse meie kliimas ja oludes.

Hind on teine aspekt, mille järgi koduomanikud omale aknaid valivad. Üldiselt peetakse plastaknaid odavamaks kui puitaknaid. See aga ei vasta tõele, kuna korralikud ja soojapidavad plastaknad jäävad puitakendega samasse hinnaklassi. Samas, kui korralik soojapidav aken on odavamatest 30% kallim, tasub kallim aken tänu väiksematele küttearvetele ennast ära umbes 8 aastaga.

Kuna aken koosneb kahest peamisest komponendist — raamist ja klaasist –, siis tuleb akna soojapidavuse kindlakstegemisel vaadata neid eraldi. Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabori uuringust selgub, et kehvemal plastakna raamil võib soojusjuhtivustegur Uf olla isegi kuni 5,0 W/m²K ning parimatel soojuskatkestusega puit- ja plastikraamil 0,6W/m²K. Klaaspakette valides tuleks ka võrrelda nende soojusjuhtivustegurit ehk U-arvu. Näiteks on U-arv kahekordsel argooniga täidetud klaaspaketil 1,1–1,3 W/m²K, krüptooniga täidetud kolmekordsel klaaspaketil on sama näitaja 0,5 W/m²K. Kindlasti tuleks vaadata akende valikul kogu akna U-arvu, mis heal soojapidaval aknal peaks olema 1 W/m²K lähedal.

Soojapidavus on esimene asi, millega peaks iga koduomanik oma kodu renoveerima hakates arvestama. Erinevate andmete järgi kaob avatäidete ehk akende ja uste kaudu 17% soojusest, seda on 2–4% enam, kui kaob läbi seinte või lagede, ning isegi 10% enam, kui kaob soojust põrandate kaudu. Seega on akende ja uste valikul kõige olulisem nende soojapidavus.

Korraliku puitakna vastupidavus on väga hea, sest puitu saab lihtsalt viimistleda ning hooldada. Puitakna puhul on lõputult võimalusi, sest erinevad puuliigid jätavad endast erineva iseloomu ja ilme ning viimistlemine loob võimaluse toonida akent pea igat värvi. Suurimaks erinevuseks võrreldes plastaknaga on see, et puitaknaid saab vajadusel ka ümber töödelda, puhastada, lihvida ning uuesti üle värvida, seevastu plastakna vananemine on pöördumatu protsess.

Puitakna kuju ning soojapidavus säilib läbi aastate. Materjalist tulenevalt on puitaknad jäigemad ning sobivad hästi ka suuremõõtmeliste akende tootmiseks, sest puit on stabiilne ning ei paindu läbi.

Puit on hästi töödeldav ning sellest tulenevalt saab puidust teha ka erikujulisi aknaid, näiteks ovaalseid, ruudustikuga või lausa puitkaunistustega. Plussiks on kindlasti seegi, et puitakna välimus on luksuslikum ja väärikam.

Väiksemaid värviparandusi või hooldusvärvimist on üsna taskukohane teha. Osalise värvkatte hoolduse vajadus varieerub vastavalt ilmakaarele, kus aknad asuvad. Lõuna ja läänekaares vajavad puitaknad osalist värvkatte hooldust umbes 10 aasta möödudes ning ida- ja põhjakaares umbes 15-20 aasta möödudes.

Puitakende puudused

Selleks, et puitakna välimus ja omadused püsiksid, vajab see ka regulaarset hooldust. Kui sa aga hooldad oma aknaid ja pole probleemiks neid ka aeg-ajalt värskendada või turgutada, siis pole puitakende puhul suuri murekohti.

Puitalumiiniumaknad