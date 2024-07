Kuidas saab toa kõige efektiivsemalt jahedaks? Erinevate kliimaseadmete plussid ja miinused

Kui õhksoojuspumpade ja portatiivsete konditsioneeride kasutamine on juba tuntud ja levinud lahendus, siis vähem teatakse, et ruume on võimalik jahutada ka õhk-vesi soojuspumbaga, kasutades olemasolevat vesipõrandakütte torustikku või hoopis seina- ja laesisest torustikku. Mis on eri tüüpi seadmete plussid ja miinused ning mida veel nendest teada tasuks?