Tõhusad võtted vaiba puhastamiseks - millised kodused vahendid aitavad erinevate plekkide puhul?

Tõhus igapäevane hooldus vähendab perioodilise hoolduse vajadust, kuid siiski on oluline ka seda teha vähemalt kord aastas. Vastavalt vajadusele on vaja teha kas pindmist pesu — poes müügilolevaid kuivpuhastusvahte või absorbentpulbreid kasutades; sügavpesu — vee baasil töötavate puhastusmasinatega (tellida puhastusfirmast)

Siidivaip on luksuslik kujunduselement. Soovitame asetada vaiba alla alusvõrgu, see muudab astumise pehmemaks ja pikendab vaiba eluiga. Samas väldib kerge vaiba libisemist.

• Regulaarselt tuleks vaipa puhastada tolmuimejaga, aga ei soovitata narmaste puhastamist.

• Plekid tuleks koheselt imada puhta rätikuga, seejärel kasutada leige vee ja õrna äädika lahust, et plekk õrnalt tupsutades eemaldada.

• Niiskus mõjub siidivaibale halvasti. Kui te vaipa ei kasuta, rullige see kokku karus seespool kuid ärge asetage kilekotti.

• Olenevalt käimistihedusest muutke vaiba suunda ühel — kahel korral aasta jooksul, see hoiab ära käiguradade tekkimise.

• Paari asta tagant on soovitav pöörduda professionaalse vaibapuhastusfirma poole vaiba üldpuhastuseks