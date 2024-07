Vaata, millised on Eesti kinnisvaraturu kalleimad ja kauneimad korterid, mis maksavad üle miljoni euro

2023. aastal valminud kortermaja meelitab ostjat kõikide mugavustega - maaküte, vesipõrandaküte, suured maast laeni aknad ja valgusküllased ruumid. Baasvarustuses on targa kodu lahendus, mis juhib temperatuuri, jälgib kaugloetavaid arvesteid, avab uksi ja väravaid jne. Korterite ukse saab soovi korral võtmevabalt avada. Majas on lift, mis kahel viimasel korrusel otse tuppa avaneb.

Pakutav kodu laiub ajaloolise hoone kolmandal ja neljandal korrusel. Kõrgeim ja avaraim osa korterist on lausa ca 7 m kõrgune. Ruutmeetreid on korteris 197,8 ning kogu elamine on ruumikas ja valgusküllane. Maitsekalt renoveeritud elamises kohtuvad ajaloolised detailid ja tänapäevane mugavus. Kahele korrusele on ära mahutatud suur ja avar esik, elutuba, köök, söögituba, külaliste WC, majapidamisruum, master bedroom koos suure saunaga vannitoaga, teiselt korruselt leiab lisaks lugemisnurga, kodukontori ja mängutoa, magamistoa ja tualettruumi. Kogu korteris on keskküttega köetav põrandaküte. Pakutav kodu müüakse koos mööbli-, tehnika- ja sisustuselementidega.

Lauluväljaku naabruses asuvas eksklusiivses Meerhofi korterelamus on pakkumisel oivaliste mere- ja linnavaadetega läbi kahe korruse ulatuv sisustatud penthouse suurusega 201,7 m². Sellele lisanduv veel rõdu ning avar katuseterass koos leili-, pesu- ja eesruumiga, mis on kogupindalaga 161,3 m². Siseviimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale - tunadest leian naturaalse tammeparketti. Haapsalu Uksetehasest on eritellimusel tulnud magnetlukkudega ja peidetud lengidega spoonuksed. Korteri hinna sisse kuulub köögimööbel koos tehnikaga ning garderoobikapid. Köök on varustatud kvaliteetse mööbli ning mugava integreeritud tehnikaga. Hinna sisse kuulub ka kolm parkimiskohta maaaluses garaažis ning kaks panipaika.

Üle miljoni maksvaid kortereid on kinnisvaraturul saadaval ligi kakskümmend. Mõne puhul on tegu alles valmimisjärgus uusarendusega, aga leidub ka viimse detailini sisustatud elamisi ajaloolistes majades. Noppisime kirjust valikust välja mõned põnevamad ja erilisemad pärlid:

Viietoaline läbi maja katusekorter on avar ja väga hea planeeringuga ning paikneb 159,2 ruutmeetril. Köök-elutoast ja en suite magamistoast avaneb suur 55 m2 terrass, mis vaatab otse Kadrioru pargi kõrval asuvale Jaapani aiale. Magamistoas on ka eraldi garderoobituba. Kahel tänavapoolsel toal on mõlemal oma isklik rõdu. Korteri siseviimistluses on iga detail hoolikalt läbi mõeldud. Sisearhitekt Lilia Kristiansoni poolt kujundatud korteri interjöör on julge ja elegantne. Maja välisilmest inspiratsiooni saanud paketis on kandev roll elegantsel prantsuse kalasabaparketil. Köögist leiab stiilse Häcker SystemARTi sarja köögimööbli koos Boschi köögitehnikaga ning suur kamin elutoas on iga luksust ning mugavust armastava koduomaniku unistus. Korteri juurde kuulub ka kolm parkimiskohta ja panipaik.

Huvi korral tutvu kuulutusega lähemalt SIIN.

4. Luksuslik kodu endises pastoraadihoones – 1 200 000 €, 6091,37 €/m²

Hoone ehitati algselt Olaviste kiriku pastoraadiks ning maja ajalugu ulatub tagasi 15. sajandi algusesse. See kauniks renoveeritud korter kulgeb läbi kahe korruse. Elamises on kaks magamistuba, kaks vannituba ja saun. Köök on pärit Pininfarinast – tootjalt, kes on muuhulgas kuulus ka Ferrari autode kujundamise poolest.

Elamises lisab hubasust kamin, mis lahutab kööki ja söögituba. Näha on ka mõned väga vanad teadmata päritoluga seinamaalingud söögilaua taga ja neid kaitseb klaassein, mis annab kogu ruumile pisut muuseumile omast tunnetust. Korteri juurde kuulub ka terrass, kust saab imetleda imetleda õhtupäikest või majesteetlikku Oleviste kirikutorni.

Huvi korral vaata kuulutust SIIN.

5. Panoraamvaadetega penthouse Noblessneris – 1 340 400 € / 10 621,24 €/m²

Modernne ja maitsekalt sisutatud penthouse asub Noblessneris kõige mereäärsema maja kõige eksklusiivsemal küljel. Sisekujundus on tunnustatud eesti sisearhitektide Argo ja Katrin Vaikla poolt. Kõigist korteri tubadest on vaade merele ja pääseb korterit ümbritsevale terrassile. Korteris on avar esik, kaks magamistuba millest üks on kasutusel kodukontorina, kaks vannituba, avar avatud köögiga elutuba ja majapidamisruum.

Väärtust lisab mere lähedus ja autovaba piirkond – kogu parkimine on viidud on maja komplekside alla asuvasse garaaži. Korteri hinnale lisandub mööbli maksumus 119 600 eurot ning ka parkimiskohad ja panipaigad on lisatasu eest.

Tutvu korteriga lähemalt SIIN.