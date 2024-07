Vesi ei kõlba enam juua? Võtame ette kaevu puhastamise

Meie maamajapidamistes on enim levinud salvkaevud, mida on lihtsam rajada ning ka hooldada. Salvkaevud on keskmiselt 4–5 meetri sügavused, aga Lõuna-Eestis leidub ka paarikümne meetri sügavusi. Salvkaevud ammutavad vett kvaternaari veekompleksist ehk maapinnalähedasest põhjaveest.

Tänu sellele, et salvkaev on rajatud suhteliselt maapinnalähedastesse veekihtidesse ning pinnasekiht tema ümber on küllalt õhuke, satub kaevu kergesti reostus. Tihti on salvkaevud valesti rajatud. Juhtub, et kaevurõngad on valesti või valepidi paigaldatud või on maapind kaevu poole kaldu — nii saab kaevust hoopis sadeveekollektor ja reostusele on tee lahti.