FOTOD | 318 ruutmeetrine katuseaed pealinna tuiksoonel võlub rikkaliku taimestikuga

Rohke rohelus pealinna tuiksoonel, maa ja taeva vahel kõlab veidi ebausutavalt, nagu imelik unenägu, millega käivad kaasas kaunilt vormistatud vaated ning sulnid päikeseloojangud. See on siiski reaalsus, kui sul on võimalus ja vahendid uue kortermaja katus ruumideks jagada, lisada klaashooned-talveaiad, mis kaitseks tuule eest ja pakuks tubasemat temperatuuri jahedamatelgi kuudel. Seejuures jätaks võimaluse mis tahes ilmakaart nautida, eemaldades end maapinnal olevast mürarikkast argielust.