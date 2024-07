TASUB TEADA | Mida võib komposti panna ja mida mitte?

Kui oled kompostima hakkamist tõsisemalt kaaluma hakanud, siis ilmselt sa laias laastus juba tead, mida sobib komposti panna. Puuviljad, köögiviljade koored, kohvipuru ja toidujäägid on esimesed, mis pähe tulevad. Kuid tegelikkuses on see nimekiri palju pikem ning kindlasti leidub seal sellist, mis võib sulle üllatusena tulla. Kompostimiseks sobivad hästi ka ajalehed, papp, paber, 100% puuvillane või villane riie, puidulaastud, aiajäägid, karvad, teepakid, kohvifiltrid, kuivatist ja tolmuimejast pärit kiud ning isegi kaminatuhk. Hea tahtmise korral on ka jõulukuuske võimalik kompostida, kui sul on abiksi võtta puiduhakkemasin või võimsam oksapurustaja. Ja kui sul tekibki kahtlus, kas see või teine asi ikka sobib komposti, siis tee kiire veebiotsing ning leiad kindlasti vastuse.