VÄRVIKOOL | Millised värvused sobivad omavahel kokku?

Seejuures tuleb arvestada, et igal toonil – kas või näiteks punasel – on palju varjundeid. Tähtis on mõista, et värvuse mõju ei määra mitte ainult toon, vaid ka küllastatus ja heledus. Need kolm parameetrit – värvitoon, küllastatus ja heledus – määravad varjundi. Iga põhitooni varjund võib moodustada kooslusi äärmiselt paljude toonidega.