Mida tasuks teada, kui plaanid õuele minimaja püsti panna?

Minimaja on väga atraktiivne valik - eelkõige just noortele peredele või oma elu alustavatele inimestele, kelle unistuseks on hoolimata vahendite nappusest päris oma maja omamine. Samas sobib minimaja suurepäraselt ka külalistemajaks ja miks mitte ka raha teenimiseks. Kui krunt on olemas, võib juba paari aastaga suvitajaid võõrustades majale läinud kulud tagasi teenida.