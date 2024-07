FOTOD | Julge sisekujundusega maakodu üllatab ootamatute detailidega

1915. aastal rajatud talumajas on 12 tuba ning palju ruumi loomingulistele sisustusideedele. Kuigi maja on jagatud mõtteliselt kolmeks korteriks, siis ühendab neid kõiki eklektiline sisekujundus. Peaaegu igas toas tervitavad sisenejat kirevad mustrid ning huvitavad värvikooslused.

Majas hinnatakse erinevatest ajastutest pärit esemeid — siin kohtab nii sajandi keskpaiga disainiklassikat, skandinaavia talumööblit kui ka väärikat antiiki. Kõik on omavahel kenasti kõlama pandud. Ahvid ja džunglitemaatika on tugevalt esindatud peaaegu igas ruumis. Kunstiteosed lisavad traditsioonilise talumaja interjööri pisut ootamatut, kuid värsket hingamist.

Säilitatud on hoonele algupärased laudlaed ja põrandad, mis on saanud värske valge värvikihi. Ka vanad ahjud-kaminad ja korstnad on restaureeritud ning püüavad interjööris pilku