Looduslikud viisid, kuidas aias vohava umbrohuga efektiivselt võidelda

Vabalt määratledes on umbrohi inimeste aias kasvav taim, mis pole sinna teretulnud. Umbrohud võivad kuuluda igasuguste taimede perekonda olenemata sellest, kas tegemist on kõrreliste, puude, üheaastaste taimede või igihaljaste taimedega. Umbrohi võib-olla nii kohalikku liiki kui ka võõrliiki, aga ka invasiivne taim, mis on sisse toodud ja valla pääsenud.

Mõnda taime suhtutakse ühes kohas hästi, ent teises kohas peetakse seda umbrohuks. Kui keegi on kunagi kasvatanud münti, on tal võib-olla kogemusi, et kui neid taimi ei kasvatata eraldi anumas, levib see üle kogu aia. Nii võib saada ka kasulikust taimest ühel hetkel umbrohi