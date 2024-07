Neli sagedasti tehtavat viga, mis võivad muruniiduki hingusele saata

Kui te toote poest koju uue masina, on selle kütusepaagi täitmine elementaarne, kuid tihti unustatakse lisada õli, eeldades, et see on juba uues masinas olemas. Nii-öelda kuivalt masina käivitamine võib niiduki koheselt katki teha ning sellisel juhul ei saa ka kindlustus aidata. See on üllatav, ent siiski väga levinud viga. Enne õli valamist on oluline ka kindlaks teha, kas tegemist on 4- või 2-taktilise mootoriga, et õli ei satuks valesse kohta. 4-taktilise mootori puhul valatakse õli bensiinist eraldi, kuid kahetaktilise mootori jaoks segatakse bensiin ja õli eelnevalt kokku ning valatakse seejärel samasse paaki.