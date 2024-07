Kuna köögisaared on aastate jooksul muutunud üha menukamaks, tekib inimestel sageli soov see kindlasti ka enda kööki planeerida. Tihti aga ei mõelda läbi, kas see ka funktsionaalsuse seisukohalt midagi juurde annab. Mis on menukate köögisaarte head ja vead ning milliseid aspekte kaaluda?