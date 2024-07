Külmkapp ei jahuta piisavalt? Mis võiks olla selle põhjused ja kuidas probleem lahendada?

Kindlasti tasub ka kontrollida, et uksel ei oleks sulgemisel takistusi. Liiga täis tuubitud külmiku puhul võib juhtuda, et mõned toiduained takistavad ukse täielikku sulgumist. See aga tähendab omakorda, et uks jääb irvakile, külmkapp ei külmeta piisavalt ning laseb sooja õhku sisse.

Kui tegemist ei ole just jäävaba NoFrost seadmega, siis võib olla vägagi tõenäoline, et külmikusse on kogunenud liiga palju jääd. Vanemad külmikute mudelid vajavad teatavasti regulaarset sulatamist, muidu külmkapp ei külmeta. Uute jäävabade seadmetega seda kohustust ei ole.

Hoia külmiku täituvus kontrolli all. Vaata regulaarselt, kas seal on ehk juba säilivuse tähtaja ületanud toiduaineid ning viska need ära. Pahaks läinud toitu ei ole motet külmkapis hoida.

Kui ventilaator on väsinud, siis ei jaksa see enam efektiivselt ringi käia ning külmikus jahedat õhku ringlema panna. Kui aga termostaat on alla andnud, ei suuda seade piisavalt madalat temperatuuri saavutada ja külmkapp ei külmeta. Mõlema komponendi vahetamisega saab professionaal hakkama. Iseasi on see, kui kulukas see rahakotile on. Mõnikord tuleb aga tõdeda, et ükski kodumasin pole igavene ja aeg on uus seade soetada.