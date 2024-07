Just nii muudad kokkamise ja köögikoristuse imelihtsaks ning kiireks protseduuriks

Universaalseks teeb käsimikseri ka see, et tal on seitse kiirust, mis võimaldavad nii aeglast segamist suuremate koostisosade jaoks kui ka keskmisi kiiruseid näiteks või ja suhkru vahustamiseks. Kõrged kiirused on munavalge või koore ja kreemide vahustamiseks. Natuke luksust ka – tootel on roostevabast terasest Turbo Beater II tarvikud, mis on spetsiaalselt loodud just koostisosade põhjalikuks segamiseks.

Universaalseks köögitarvikuks, mida tõenäoliselt eriti tihti kasutama hakkad, on kindlasti KitchenAid Go juhtmevaba käsimikser , millel on funktsioon Soft Start, mis tõstab visplite kiirust järk-järgult ja nii ei pritsi koostisosad sinu riietele, mida tavamikserite puhul, tuleb tõdeda, päris tihti juhtub. Mikser on kohandatud vähendama toiduvalmistamisega kaasnevat segadust, sest seisab iseseisvalt nii, et visplid ei puutu tööpinnaga kokku.

KitchenAid Go juhtmevabad tooted on lihtsalt nii mugavad

Tegemist on köögitarvikutega, mis on väga kompaktsed, sobides ka pisematesse köökidesse – need mahuvad hästi ka sahtlitesse ja riiulitesse. Juhtmeprobleemide kõrvaldamiseks on iga KitchenAid Go juhtmevaba toode varustatud kergelt eemaldatava ja laetava akuga, mille abil saad edukalt toitu valmistada ükskõik kus ja millal. Enamik kööke pole ju loodud sellise pistikuasetusega, nagu tihti vaja on, kuid need tooted võimaldavad kokata igas köögis ja miks mitte ka terrassil või matkaautos.

Kui sul on näiteks plaanis veeta mõnus suveõhtu sõpradega, mille juurde kuuluvad mõned maitsvad road ja joogid, siis on sulle toiduvalmistamisel tublideks abilisteks KitchenAid Go sarja kuuluvad juhtmevaba käsimikser (Cordless Hand Mixer), saumikser (Hand Blender), purustaja (Food Chopper), miniblender (Personal Blender), kohviveski (Coffee Grinder) ja köögitolmuimeja (Kitchen Vacuum). Vali aga sobiv välja!

Ükski söögitegija ei saa tänapäeval ilma saumikserita ja KitchenAid Go juhtmevaba saumikser on loodud nii, et selle kasutamine oleks maksimaalselt mugav. Näiteks on tal ergonoomiliselt kujundatud turvalüliti, et võimaldada sul töötada käega. Mõnus, eks! Samuti ei pea sa mikseri lisasid pesema käsitsi, vaid need võib kõik nõudepesumasinasse panna. Sul on ju suvel muudki teha, kui pärast toiduvalmistamist komplekti kuuluvat pannikaitset, segamisvarrast või segamispurki käsitsi pesema hakata.

Tasub teada, et sarja saumiksereid on saadaval kahes erineva sisuga komplektis – suurem komplekt ja väiksem komplekt – lihtsalt vali see, mis sulle paremini sobib, ja asu oma suviseid lemmikroogi valmistama. Näiteks mikserda värskete köögiviljakangide juurde mõnus hummus või pesto.

Milleks ennast hakkimisega vaevata, kui on olemas KitchenAid Go juhtmevaba toidupurustaja? Selle köögiabilise seadistamine on eriti lihtne tänu kausi väändevabale kokkupanekule ning lukustatavale kaanele. Mitmeotstarbelised roostevabast terasest terad segavad, hakivad ja püreestavad erinevatel kiirustel koostisained täiuslikult ja sinul pole vaja teha muud, kui oma kokakunsti nautida. Kaasasolevate vahustamisvahendite abil võib toiduaineid ka vispeldada, vahustada, segada või lausa vahukoort valmistada. Ning loomulikult on kauss, terad ja vispeldamise tarvik nõudepesumasinasõbralikud, muutes nende puhastamise imelihtsaks.

Lisaks säästab kõik ühes hoiustamiskonstruktsioon, mis hoiab terasid ja vispeldamistarvikuid otse mahukas töökausis, sinu köögis ruumi. See on vägagi oluline, sest oma koht tuleb leida ka teistele KitchenAid Go sarja toodetele, milleta toiduvalmistamine ühel hetkel lihtsalt liiga tüütu tundub.

Kes on harjunud hommikuti värske smuuti kodust kaasa haarama, see teab, kui meeldivaks need toitvad sõõmud päeva alguse teevad. Aga kui sul on KitchenAid Go juhtmevaba miniblender, võid tegelikult oma smuuti igal päeva hetkel ja igal pool valmis teha, sest akuga kannmikseri saab endaga ühes võtta.