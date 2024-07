FOTOD | Ühetoaline korter, mis pakatab lahedatest sisustusideedest

Kui köök, elutuba ja magamistuba on kõik kokku üks suur ruum, kuhu siis panna voodi? Siin korteris on see planeeritud “seina sisse”. Õhtul võib voodi ühe liigutusega oma kohale lükata. Ja kui rohkem ruumi vaja, siis saab sellest taas mahuka kapi märkamatu osa.

Köök on pisikese elamise kohta üpriski suur. Siiski on hoitud minimalistlikku joont, et ruumi mitte visuaalse müraga üle kuhjata. Mööbel on lihtne ja lakooniline ning kappidel puuduvad käepidemed. Pastelse rohekat tooni mööbliga on kõlama pandud Smegi kärtspunane külmik, mis on kogu korteri silmapaistvaimaks elemendiks.