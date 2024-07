FOTOD | Kadrioru kortermaja inspireeriv uuestisünd

Nordic Way sisearhitekt Angelika Vaht on inimene, kelle suureks kireks on just vanadele korteritele ja majadele uue võimaluse andmine. See ei ole esimene kord, kui väärikas eas elamispinnad on tema käe all uue elu saanud. Angelikal on hea tunnetus, kuidas uut vanaga sobitada ja teha seda võimalikult palju olemasolevat ja ehedat säilitades.

Väärikas materjalikasutus loob tunde hubasest ja kvaliteetsest kodust. Naturaalsete krohvide, värvide ja põrandate kasutamine mõjub põhjamaiselt ja keskkonnateadlikult. Julged puidupinnad tasakaalustavad kivi ja krohvi ning toovad ruumi soojust. Materjali kontrastide vahel tekib harmoonia, kus erinevad elemendid üksteist täiendavad.

Detailid on Angelika kujundustöödes äärmiselt hoolikalt läbi mõeldud. Näiteks pistikupesad on selles Kadrioru kortermajas mitte lihtsalt vanamoeliselt ümarad vaid bakeliidist. See nn ajalooline plastik on huvitav materjal, mille pind peegeldab valgust hoopis teisiti, kui tänapäevased plastikud. Üks väike detail, aga valgustite sisselülitamine ja pistikupesade kasutamine on siin kogemus omaette.

Kui tavapäraselt ei ole Lenderi majades pööningud kasutusel muuks, kui ebavajaliku kola hoidmiseks, siis antud renoveerimise puhul on nii ärkel kui soklikorrus liidetud täisväärtusliku eluruumiga. Magamistoad, aurusaunad ja vannitoad on leidnud omale koha nendel pindadel. Ka rõdud ei ole originaalprojekt, vaid on osavalt sulandatud hoone arhitektuuriga, mõjudes nüüd selle loomuliku osana.

Miks peaks eelistama renoveeritud puumaja uusarendusele? Kui esteetiline aspekt ja ajaloohõng kõrvale jätta, siis kindlasti on sellise hoone suureks plussiks puumajale omane mõnus mikrokliima. Eriti, kui puitseinad on krohvitud hingava ja õhuniiskust reguleeriva lubikrohviga, nagu selles majas. Samuti on eeskujulikult renoveeritud ajaloolistes hoonetes kõik tänapäevased mugavused ja kaasaegne energiatõhusus.