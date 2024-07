Millised materjalid, värvid ja vormid annavad kodule suvisema mulje? Disainer Terje Talpsepp jagab nõu

Niisiis on Terje meelest parim hoiustada talvised esemed, viia uuskasutusse ja lüüa plats puhtaks uue energia saabumiseks. Ta soovitab korrastada ka need esemed, mis on kasutusel aasta läbi – korras kodu on nii visuaalselt kui ka vaimselt meeldiv, rahustav ning energiat andev.