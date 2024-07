IKEA vintage disainiklassikud tulevad tagasi uutes ja elavates värvitoonides

Kollektsioonis on paljud IKEA vintage-disainid ümber mõtestatud, et need sobituksid paremini tänapäevaga. Näiteks terastorudega tugitool Gogo, mis toodi turule 1972. aastal ja mis püsis tootevalikus üle kümne aasta, naases nüüd suurte pehmete patjade ja vetruva istmega punases ja rohelises värvis uue nime all (Önnestad). Karin Mobringi disainitud Gogo toolid on siiani sisustusgurmaanide seas suureks hitiks ja 1970ndatest pärit isendite eest ollakse nõus järelturul välja käima isegi neljakohalisi summasid. IKEA poes uusversiooni kohates jääb hind muidugi meeldivalt taskukohaseks.

Tugitooli turule toomiseks optimeeriti algses tugitooli raamis terase kasutamist. Algne 70ndatest pärit Gogo tugitool valmistati tol ajal saadavaloleva terasega, kuid sellest ajast saati on palju muutunud. Kasutades tavalise terase asemel kõrgtugevat terast, on sama koormuse kandmiseks vaja vähem materjali. Kuna kõik raami osad ei pea olema sama tugevad, on ka iga toru paksust kohandatud vastavalt tegelikule vajadusele. Pärast arvukaid simulatsioone, teste ja kohandusi, vajab uut Önnestadi nime kandev tugitool nüüd vähem kui poole algsest terasekogusest, säilitades samas sama hea kvaliteedi ja funktsiooni.

Erksavärviline lillemuster

70ndate aastate alguses palus IKEA tekstiilijuht Inger Nilsson legendaarsel Rootsi tekstiilikunstnikul Göta Trägårdhil pensionilt tagasi tulla, et kujundada IKEA jaoks ainulaadne muster. Göta soovis luua suure mustri ja joonistas võimsa päevalille. Lillemuster ilmus esmakordselt voodikattetel ja ruloodel IKEA tootevalikus 1971. aastal ning mustrit kandvaid tooteid saatis tohutu edu. Nüüd õitsevad lilled taas voodipesukomplektidel (Kransmalva) ja padjakatetel (Sandeternell) kollase ja oranžina. Mis puutub materjali, siis siingi on kasutatud kaasaegset lähenemist - nimelt koosneb kangas 100% taaskasutatud materjalidest.

Seitse on maagiline number